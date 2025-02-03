Aston Villa, Asensio'yu kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız devi PSG'de fprma giyen Marco Asensio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giriş: 03.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:42
Avrupa futbolunda ara transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalar hız kazandı.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ
Aston Villa ile sözleşme imzalayan İspanyol oyuncuyla bu transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.
PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ