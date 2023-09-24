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        Haberler Dünya DÜNYA'YA DÖNDÜ | Asteroitten örnek toplayan Osiris-Rex (Bennu) kapsülü'nden haber var!

        Asteroitten örnek toplayan Osiris-Rex kapsülü Dünya’ya döndü

        NASA'nın 2016'da Bennu adlı asteroitten örnek toplamak için fırlattığı Osiris-Rex kapsülü, görevini başarıyla tamamladı. Bennu'dan yaklaşık 250 gram kaya ve toz örneği toplamayı başaran Osiris-Rex, Dünya atmosferine girmesinin ardından ABD'nin Utah eyaletinde Savunma Bakanlığına ait Utah Test ve Eğitim Sahası olarak bilinen çöl bölgesine paraşütle başarılı bir iniş gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:05
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        Dünya merakla bekliyordu
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        BD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex, Bennu isimli asteroitten moloz örnekleri aldıktan sonra 7 yıl süren yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya döndü.

        NASA'nın uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl önce çıkılan yolculuğun tamamlanmasıyla Dünya’ya ulaştı.

        Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü’ne iniş yaptı.

        NASA UZAY MERKEZİNDE İNCELENECEK

        Örnekler yarın, inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecek.

        Misyonun liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta örneklere eşlik edecek.

        Lauretta, iniş öncesinde yaptığı açıklamada, Houston’da kapsülün açılmasının içindeki miktar konusundaki belirsizlik nedeniyle, "asıl önemli an" olacağını söyledi.

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        NASA yetkilileri, kesin bir ölçüm elde etmenin birkaç hafta alacağını bildirdi.

        Bilim insanları kapsülün en az bir fincan moloz içerdiğini tahmin ediyor.

        Bunun, asteroit örnekleri getiren diğer tek ülke olan Japonya’nın bir çay kaşığı molozunu geçerek uzaydan gelen en büyük moloz yığını olması bekleniyor.

        Bu örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

        Bennu asteroidi

        Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

        Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

        Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

        NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Bennu asteroidi
        #nasa
        #haberler
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