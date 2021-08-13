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Assos'ta, 1650 yıl önce yemek pişirilen toprak ızgara ve kaplar bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde devam eden kazılarda, agora yanındaki konutlarda, pişmiş topraktan yapılmış Geç Roma dönemine ait 1650 yıllık yemek pişirme ızgarası, et pişirme kabı, tava ve tencere bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Bu örnekler, o dönemdeki insanların gündelik yaşam tarzı, mutfakta ne tür yemek pişirdikleri ve hangi araç gereçleri kullandığını göstermesi açısından önemli bir buluntu grubu" dedi

13.08.2021 - 10:39 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, 15 kişilik kazı ekibiyle sürüyor.

     

  • DHA'nın haberine göre kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve bir firma tarafından destekleniyor.

     

  • Kazılarda, Iğdır, Ankara, Marburg, Cottbus, Samsun ve Heildelberg üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

     

  • Türkiye'de 12 ay kazıların devam edeceği 20 antik kentten biri olan Assos'ta, bu yıl Gymnasium, Agora ve Batı Kapısı gerisindeki Bizans konutları alanında kazı çalışmaları başladı.

     

  • Kazıların yanında arazide restorasyon, onarım ve düzenlenme faaliyetleri yürütülüyor. Kazı laboratuvarında, geçmiş yıllarda bulunan eserler değerlendirilerek, yayına hazırlanıyor, küçük eserlerin restorasyon ve konservasyonları yapılıyor.

     

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