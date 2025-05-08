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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelerdir? Assetto Corsa kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelerdir? Assetto Corsa kaç GB boş alan istiyor?

        Gerçekçi fizik motoru ve sürüş hissiyatı sayesinde simülasyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Assetto Corsa, yarış tutkunları için adeta dijital bir pist deneyimi sunuyor. Direksiyon setiyle oynandığında etkisi daha da artan bu simülasyon oyunu, yalnızca hız tutkusunu değil aynı zamanda teknik detaylara merakı olan oyuncuları da içine çekiyor. Peki bu deneyime dahil olmak için bilgisayarınızda ne gibi donanımların olması gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:42
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        Assetto Corsa sistem gereksinimleri
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        Assetto Corsa, sade görünümünün arkasında oldukça detaylı ve gerçekçi bir yarış deneyimi barındırıyor. Oyunu çalıştırmak için gereken sistem gereksinimleri, ne kadar RAM, hangi ekran kartı, kaç GB boş alan gerektiği gibi soruların cevabını bu yazıda açıklıyoruz. Hazırsanız dijital pit alanına adım atabiliriz.

        ASSETTO CORSA KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

        Assetto Corsa, ilk bakışta hafif bir oyun gibi dursa da içerdiği yüksek çözünürlüklü pistler, araç modellemeleri ve ses verileri nedeniyle belirli bir depolama alanı ister. Oyunun temel kurulum boyutu ortalama olarak 15 GB civarındadır. Ancak çeşitli modlar, özel araç paketleri ve pist eklentileri yüklendikçe bu alan 30 GB seviyelerine ulaşabilir. Özellikle modlama ile uğraşmayı sevenler için daha fazla boş alan bırakılması önerilir.

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        Kurulum için HDD yeterli olsa da, SSD üzerinde kurulduğunda Assetto Corsa’nın yükleme süreleri belirgin şekilde kısalır. Menü geçişleri, pist yüklemeleri ve araç seçimleri daha akıcı bir hâl alır.

        ASSETTO CORSA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Oyun, esnek yapısıyla düşük donanımlı sistemlerde de çalışabilir. Ancak minimum sistem gereksinimlerinde görsel kaliteden ve bazı detaylardan feragat edilmesi gerekir.

        • İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit önerilir)
        • İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 veya benzeri bir çift çekirdekli işlemci
        • RAM: 2 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 240 veya AMD HD 6570 (1 GB VRAM)
        • Depolama: 15 GB boş alan
        • DirectX: Sürüm 11

        Bu yapılandırma, oyunun açılmasını sağlar; fakat yarış esnasında FPS düşüşleri veya gecikmeler yaşanabilir. Özellikle yapay zekâlı rakiplere karşı yarışırken takılmalar kaçınılmaz olabilir.

        ASSETTO CORSA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

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        Daha stabil, yüksek çözünürlüklü ve detaylı bir deneyim isteyen kullanıcılar için önerilen sistem konfigürasyonu önemlidir. Bu seviyede sistemler, Assetto Corsa’nın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarır.

        • İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 (64-bit)
        • İşlemci: Intel Core i5-4690 veya AMD FX-8350
        • RAM: 6 GB ve üzeri
        • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 580 (2 GB VRAM ve üzeri)
        • Depolama: SSD üzerinde 30 GB boş alan
        • DirectX: Sürüm 11 veya üstü

        Bu sistemle 60 FPS üzeri akıcı bir deneyim yaşamak mümkün olur. Özellikle çoklu araçlı yarışlarda performans farkı belirgin şekilde hissedilir.

        GRAFİK VE FİZİK MOTORUNUN DONANIMA ETKİSİ

        Assetto Corsa, grafiksel olarak günümüz oyunlarına göre mütevazı görünse de fizik hesaplamaları açısından oldukça yoğun bir yapıdadır. Süspansiyon hareketleri, lastik tepkileri, frenleme dengesi gibi detaylar gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Bu da işlemci gücünü doğrudan etkiler.

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        Ayrıca gölge kalitesi, yansıma ayarları, pist yüzey detayları gibi görsel ögeler ekran kartının performansını zorlayabilir. Bu nedenle sisteminizdeki dengeyi doğru kurmak, FPS ve görsellik arasında ideal noktayı bulmak açısından önemlidir.

        DONANIM YÜKSELTME ÖNERİLERİ

        Eğer Assetto Corsa’yı orta seviye sisteminizde düşük ayarlarda oynuyorsanız ve performansı biraz daha artırmak istiyorsanız bazı yükseltmelerle ciddi fark yaratabilirsiniz:

        • RAM’i 2 GB’tan 6 veya 8 GB’a çıkarmak, özellikle arka planda çalışan yazılımlar varken oyunun daha akıcı çalışmasına katkı sağlar.
        • Ekran kartınızı GTX 750 Ti gibi eski modellerden GTX 1650 seviyelerine çekmek, FPS değerlerinde büyük iyileşme sağlar.
        • İşlemcinizi dört çekirdekli bir modele yükseltmek, yapay zekâlı yarışlarda işlemci darboğazını azaltır.
        • Mekanik disk yerine SSD kullanmak, yükleme sürelerini en aza indirir ve menüler arası geçişleri hızlandırır.

        DİREKSİYON SETİ İLE OYNARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Assetto Corsa, gamepad veya klavyeyle de oynanabilir; ancak direksiyon setiyle oynandığında gerçek bir sürüş hissi verir. Bu noktada sisteminizin stabil çalışması daha da önemlidir çünkü anlık takılmalar sürüş dinamiğini doğrudan bozar. Force feedback özelliklerinin sorunsuz çalışması için ekran kartı ve işlemci arasındaki denge kritik hâle gelir.

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