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        Haberler Spor Voleybol Asseco Resovia-Fenerbahçe Parolapara: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Asseco Resovia-Fenerbahçe Parolapara: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Resovia'ya 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:30
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        Fenerbahçe 4 sette mağlup
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        Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

        Salon: RCWS Podpromie

        Hakemler: Wouter De Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

        Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)

        Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

        Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21

        Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)

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