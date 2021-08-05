UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Trabzonspor Molde maçı ile ilgili bilgiler...



TRABZONSPOR MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da çalacak. Mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI CANLI YAYIN

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny