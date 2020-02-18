Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri neler? Tedavisi nasıldır? soruları, farkındalık yaratmak için ilan edilen 18 Şubat Dünya Asperger Günü nedeniyle soruluyor. Otizmle bağlantısı bulunan ancak otizmden oldukça farklı seyreden Asperger Sendromu hakkında merak edilenler haberimizde.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğunun yüksek işlevli bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Davranış analizi ve gerektiğinde nörolojik inceleme ile teşhis edilebilen sendrom, 2013 yılına kadar sebebi tam olarak anlaşılamayan bir sendrom olarak tanımlansa da, 2003 yılında yapılan araştırmalar sonucu otizmle bağlantılı olduğu ortaya çıkarılmıştır.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sosyal iletişimde zorluklar görülür. Bir konuşmayı başlatmak ya da sürdürmek zordur. Göz temasından kaçınır ve çoğunlukla esprileri anlamaz. Uzun sohbetleri sevmese de, sevdiği bir konu üzerine uzun uzun konuşabilir.

Motor gelişimde gecikmeler görülür. Yemek yeme, yazı yazma, bisiklete binme gibi becerilerde aksaklıklar görülebilir.

İşaretleri yorumlayarak çevresindekilerin ruh halini anlamakta zorlanır. Empati eksikliği, Asperger Sendromunun en belirgin belirtileri arasındadır.

Normalden daha ciddi bir yüz ifadesi ve vücut dili görülür.

Bir veya iki konuya çok hâkimdir. Asperger Sendromlu çocukların takıntılı denecek kadar bir konuyla ilgilenmesi normaldir. Arabalara, yıldızlara, çizimlere, belirli hayvanlara aşırı düşkün olabilirler.

Beş duyusu oldukça aktiftir. Yüksek ses, ışık, yoğun koku gibi uyaranlara karşı hassastır.

Tekrarlayıcı davranışlar görülür.



Rutinini bozmaktan hoşlanmaz. Bazı şeylerin sabit, aynı ve rutin olmasıyla rahat eder.

ASPERGER SENDROMU TANISI NASIL KONULUR?

Yukarıda sıraladığımız belirtilerin bir veya birkaçının görülmesi kesin olarak Aspergen Sendromu varlığına işaret etmez. Aspergen teşhisinin koyulması için, uzman bir psikiyatrist eşliğinde gerekli incelemelerin yapılması gerekir. Tıpkı otizmde olduğu gibi, Asperger Sendromunda da erken tanı oldukça önemlidir. Asperger, bir hastalık değil, sendrom olarak tanımlanmıştır çünkü kişinin hayatını etkilese de, doğru yaklaşım ve yönlendirme ile bu sendromda hayatı normal bir şekilde devam ettirmek mümkündür. Bir hastalık olmadığı için, iyileşmesi de beklenmez. Tanı konulduktan sonra, kişinin hayatını kolaylaştıracak bazı pratikler üzerinde çalışılır. Genellikle 4 ila 11 yaşları arasında Asperger Sendromu tanısı konulur. Otizmden farklı olarak çocukluğun ilk yıllarında kendini göstermez. Belirtilere sahip çocuklarda ya da yetişkinlerde Asperger Sendromu tanısı konulabilmektedir.



ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ NASILDIR?

Asperger Sendromunun bilinen tek bir tedavisi yoktur. maksat sendromu ortadan kaldırmak değil, bu sendrom ile yaşayabilmeyi mümkün kılmaktır. Bu nedenle Aspergen tedavisi, grup terapileri veya birebir seanslarda sosyal beceri çalışmaları, konuşma terapisi, kognitif davranışçı terapi ve ebeveyn eğitimlerini içeren bir bütün halinde ele alınır.

ASPERGER SENDROMU’NA SAHİP ÜNLÜLER

Tarihe adını önemli buluşları ve eserleri ile yazmış olan birçok ünlünün ve önemli siyasetçinin Asperger Sendromuna sahip olduğu biliniyor:

Michelangelo, Wolfgang Amadeus Mozart, Robin Williams, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Emily Dickinson, Sir Anthony Hopkins, Ludwig van Beethoven, Marilyn Monroe, Mark Twain, Alfred Hitchcock, Courtney Love, James Joyce, Isaac Asimov, Charles Richter, Bill Gates, Vladimir Putin, Isaac Newton, Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Abraham Lincoln.