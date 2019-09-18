18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asperger sendromu; uzun yıllardan beri var olan ve öğrenme bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu (DEHB),dikkat eksikliği, kişilik bozukluğu, zekâ geriliği, atipik psikoz şeklinde tanılarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Farklı alanlarda yaşanan psikososyal sorunları beraberinde getirir.
Erken yaşlarda tanısının konması güçleşmektedir. Genellikle onlu yaşlar üzerinde tam tanı konmaktadır. Zekâ düzeyinin normal olması ve dil sorunu çıkmaması nedeniyle gecikmektedir. Sözel olan ya da olmayan iletişim şekillerinde, sosyal alanlarda ve gelişim bozukluklarının ortaya çıkmasıyla anlaşılabilmektedir.
Asperger Sendromunda Yoğun Görülen Durumlar:
Konuşmada Ve Aksan Da Bozukluk: Konuşma dilinde çok fazla hata yapmak, ses tonunu ayarlayamamak ve sıradan bir ses tonuyla konuşmak gibi gramer hatalarını da içine alan konuşma güçlükleri yaşarlar.
Hareket Sisteminde(Motor) Bozukluk: Yapılabilecek normal ince davranışlarda eksiklik, hareket alanlarında beceriksizlik, hantallık, sakarlık, kolları sallayarak garip bir yürüme şekli göstermek ve hafif topallama halleri görülür.
Konuşma Ve Dil Bozukluğu: Asperger sendromlu kişiler, kelimelerde temel ve somut anlamları dikkate alırlar, soyut olan her türlü sözü ve davranışı algılayamazlar ve karşıdan gelen mimiklerle ya da ifadelerle olan anlatımı anlayamaz ya da yanlış anlarlar.
Belli Allanlara İlgi Artışı: Olmadık bilgi alma ve iletme şekilleri vardır, mesela hayvanların latince isimlerini ezberler ve öyle tanımlar. Ezber çok gelişmiştir her türlü kronolojik sırada ezber yapabilirler.
Bilişsel İşlev Bozukluğu: Gereksiz ayrıntılara takılıp konunun özünü idrak edemezler. Bütün algılaması olmaz, parça olarak algılamaya takılırlar. Zihinde bilgileri toprlayamaz, görsel içeriklere göre anlarlar.
Duyuları Fazla Aktiftir: Aşırı parlaklık, yüksek sesler, çeşitli dokularda hassaslık yaşarlar. Teması çok severler, dokunma ve öpmekten büyük keyf alırlar.
Toplum içinde yadırganmazlar ancak; davranışları açısından garipsenirler, kendilerinin durumunun farkındadırlar, sosyal ilişkilerden kaçınmazlar ancak ilgi alanlarına hitap etmezse sıkılırlar, ergenlik dönemleri bilgisayar başında geçer, sosyal alanlarda yetersiz durumları rahatsız eder, aileleri de bu durumdan etkilenir, karşı cinsle iletişim sağlamaları zordur ve aileye bağımlı yaşarlar. Bunların yanında psikolojik olarak bozukluklar oluşur. Aşırı takıntı yaşarlar, bu nedenle aileyle de çatışmaya girerler.
Asperger sendromu yaşayanlar için özel eğitim programları uygulanır ve onların becerileri takıntıları ve sıkıntı yaşadıkları her konuda gelişmeleri sağlanabilmekte ve öğretilmektedir. Bu konuda aile ve çevresi bilinçlendirilerek onların farklı olmalarının yanında olabilecek durumlarını kabul ederek ve ona göre bir davranış geliştirilmelerine yardımcı olunur. Yaşadıkları her öğrenme zorluğu, psikolojik bozuklukları ve farklı olan tutumları yardımlarla yüksek boyutun altına düşürülebilir.
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