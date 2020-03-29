Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Kendisini çeken gazetecilerden kaçamayan Alkoçlar, montunun şapkası ile yüzünü gizlemeye çalışarak, arkadaşı ile beraber kendisini bekleyen arabasına bindi.

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