Aslışah Alkoçlar: Henüz net bir plan yapmadım - Magazin haberleri

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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Alkoçlar, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kısa bir süre mağazaları turladıktan sonra yakın dostlarıyla buluştu.

Tatilden yeni döndüğünü dile getiren Alkoçlar, "Güzelce dinlendim. Bir süre İstanbul'dayım. Daha sonrası için henüz net bir plan yapmadım" ifadelerini kullandı.