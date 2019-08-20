Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki akşam Bebek'teki bir otelde arkadaş grubu ile eğlendi. Gazetecilerle sohbet eden Alkoçlar, "Bayram tatilinde Neslişah, Engin ve ailemiz ile beraberdik" dedi.

Londra'da aşçılık eğitimi alan Alkoçlar, "6 aydır otellerimizde menüleri şefimizle beraber yapıyorum. Aslında amacım uzman diyetisyenlik. Yani uygun paketler yapıp insanları forma sokmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda yeniden Londra'ya gideceğini belirten sosyetik güzel, "Bir süre daha İstanbul'dayım, sonrasında uzman diyetisyenlik için Londra'da kursa gitmek istiyorum" ifadeleri kullandı.

Aşk hayatında kimsenin olmadığını belirten Alkoçlar, "Şu anda hayatımda kimse yok, zaten her ilişki illa sonuçlanacak diye bir şey yok. Henüz gencim, daha önümüzde uzun bir yol var" dedi.