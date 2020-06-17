Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Bebek'teki bir mekandaydı. Sosyetik güzel, mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etti.



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Maskesiz olması dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, "Maske takıyorum ama bir fenalık geldi. Herkese gelmiştir büyük ihtimalle. Tabii ki takmak lazım o yüzden sürekli elimde maske ile geziyorum." dedi.