Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aslıhan Malbora: Soyadımla ilgili sıkça kötü espri yapıldı!

Aslıhan Malbora soyadının hikayesini anlattı

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Leyla' karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, samimi açıklamalarda bulundu. Soyadıyla ilgili sıkça espri yapıldığını söyleyen Malbora, "Anlamı; Milli mücadele zamanında atalarım, mallarını kaybetmiş ve mallarının alabora olmasından dolayı bu isim meydana gelmiş" dedi

16.12.2021 - 12:22 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Civan Canova ve Zafer Algöz gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Üç Kuruş'ta rol alan Aslıhan Malbora, merak edilenlerini anlattı.

  • İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan 26 yaşındaki oyuncu, soyadının anlamıyla ilgili de açıklama yaptı.  Malbora, "Milli mücadele zamanında atalarım, mallarını kaybetmiş ve mallarının alabora olmasından dolayı bu isim meydana gelmiş. Birleşik isim ancak ciddi bir ses benzerliği yarattığından böyle bir durum oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

  • "KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

    Oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını anlatan Malbora, "Abim benden daha zeki, eyvah bir şey yapmalıyım!' dediğim anda halihazırda çift anadal yapıyordum. İstanbul'a geleli iki yıl olmuştu ve kısa sürede yeniden İstanbul'a neden geldiğimi ve amacımı hatırladım. Daha sonra 35.5 Akademi'de eğitimlere başladım. O zamanki menajerim görüşmeye götürdü beni. Böyle salonda bir sahneydi, herkes oynuyordu o anda ve ben hayatımda hiç sahneye çıkmamıştım, deneyimim yoktu. Kısaca oynamanın 'o'sunu henüz bilmiyordum. Tek tecrübem oyunculuk seçmeleriydi. Kısa süre sonra nerede olduğumu anladım ve o an içimden 'Vay be buradayım şu an ve o an bu an!' dedim. Açıkçası bu tür şeyler bu ülkede çok az insanın başına geliyor. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. 

  • "LEYLA' DELİ DOLU BİR KARAKTER"

    Öte yandan Malbora, Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    "Leyla' deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, başına buyruk ve özgürce yaşayan bir karakter." diyen oyuncu, "Yaşam enerjimizin yüksekliği ve özgürlüğümüze düşkün olmamız 'Leyla' ile ortak noktalarımız. 'Leyla'nın bunun dışında kalan özelliklerini yaşatabilmek çok keyifli. 'Leyla'nın istediği şey için savaşması ve toplumun ön yargılarına karşı dik durması bana kattığı en önemli öğreti." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BÜTÜN AİLEM MÜHENDİS"

    Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu ifade eden Aslıhan Malbora, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bütün ailem mühendis, ben de özellikle sayısal alanda başarılıydım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdim. Eğitim sürecim boyunca okuduğum alanda ilerlemek istemediğimi fark ettim ve hayallerim doğrultusunda ilk adımlarımı bu süreçte attım. Okul hayatım ile birlikte oyunculuk eğitimleri de almaya başlamıştım ve okul bitene kadar ikisini bir arada yürüttüm. Oyunculuk benim içim özgürlük ve tutku demek; her projede her senaryoda farklı bir karaktere bürünerek role hayat vermek inanılmaz bir şey. Kendimi set ortamında çok mutlu hissediyorum.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.