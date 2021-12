"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını anlatan Malbora, "Abim benden daha zeki, eyvah bir şey yapmalıyım!' dediğim anda halihazırda çift anadal yapıyordum. İstanbul'a geleli iki yıl olmuştu ve kısa sürede yeniden İstanbul'a neden geldiğimi ve amacımı hatırladım. Daha sonra 35.5 Akademi'de eğitimlere başladım. O zamanki menajerim görüşmeye götürdü beni. Böyle salonda bir sahneydi, herkes oynuyordu o anda ve ben hayatımda hiç sahneye çıkmamıştım, deneyimim yoktu. Kısaca oynamanın 'o'sunu henüz bilmiyordum. Tek tecrübem oyunculuk seçmeleriydi. Kısa süre sonra nerede olduğumu anladım ve o an içimden 'Vay be buradayım şu an ve o an bu an!' dedim. Açıkçası bu tür şeyler bu ülkede çok az insanın başına geliyor. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.