2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 21 yaşındaki Karalar, isminin baş harfini taşıyan kolyesi ile dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Karalar, boynundan çıkarmadığı kolyenin babasının hediyesi olduğunu söyledi. Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Babamın hediyesi. Benim için çok özel bir hediye olduğu için sürekli boynumda" ifadelerini kullandı.