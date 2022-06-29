2009 yılına ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.

Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırdı.