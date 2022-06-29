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Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Gürbüz rol aldığı dizi ve filmler neler?

Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Gürbüz rol aldığı dizi ve filmler

Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Yahşi Cazibe dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol almıştı. Aşk iddialarının ardından ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İşte, Aslıhan Gürbüz'ün hayatı ve rol aldığı diziler...

29.06.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yahşi Cazibe dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda'daki performansıyla alkış topladı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun Mahkum dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk iddialarının ardından "Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Ünlü oyuncunun hayatı ve rol aldığı diziler...

  • ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

    Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 yaşında babasının işinden dolayı ailesiyle Bursa'ya taşınan oyuncu, Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.

    Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

  • 2009 yılına ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.

    Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırdı.

     

  • ASLIHAN GÜRBÜZ ROL ADLIĞI DİZİLER

    Ufak Tefek Cinayetler

    Muhteşem Yüzyıl Kösem

    Bodrum Masalı

    Zeytin Tepesi

    Bir Bulut Olsam

    Büyük Buluşma

    Yahşi Cazibe

    Gonca

  • ASLIHAN GÜRBÜZ FİLMLERİ

    Kanal-İ-Zasyon

    Labirent

    Kor

    Tell Me About your Darkness

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