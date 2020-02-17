Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum. 'Nasıl oldu bunlar?' derseniz ben hepsinin yanıtını biliyorum ama 'Nasıl geçti?' derseniz işte onu anlatırım.

İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela.