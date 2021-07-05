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Aslıhan Doğan Turan hamile mi? 'Üçüncü çocuk' açıklaması - Magazin haberleri

Aslıhan Doğan Turan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması

Üç yıl önce futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan ve iki çocuk annesi olan Aslıhan Doğan Turan'ın katıldığı bir davette karnındaki şişlik dikkat çekti. "Üçüncü çocuk yolda" iddialarının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım" dedi

05.07.2021 - 07:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

  • DİKKATLERDEN KAÇMAYAN DETAY

    Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün bir davete katıldı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan, gri payetli elbisesiyle poz verdi. O anları 302 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Turan'ın göbeğindeki şişlik dikkat çekti.

  • 'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

    Sosyetik güzelin bu paylaşımının ardından akıllara, "Üçüncü kez anne mi oluyor?" sorusu geldi. Aslıhan Doğan Turan, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi. 35 yaşındaki Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.

  • "BABA OLDUKTAN SONRA DAHA SAKİNİM"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri anlatan Arda Turan, kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendirmişti.

    Baba olduktan sonraki değişimi hakkında konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri... Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman, bunu da ben mi düzelteceğim?' diyorsun. Gençken 'Her haksızlığa karşı geleyim' halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun?' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • "İYİ ÖZELLİKLERİMİ DOĞRU YERDE KULLANAMIYORUM"

    Öz eleştiride de bulunan Turan, "Çok sevdiğim birisiyle geçen konuşurken bana, 'Çok cesaretlisin, liderlik özelliklerin var, merhametlisin' derken, ben de havaya giriyorum tabii, 'Bunlar çok güzel özellikler ama doğru yerde kullanıldığı zaman bir manası var' dedi. O dönemde söylediğinde 'Bunların hepsini yanlış yerde kullandın' demişti. Sevdiğim özelliklerim var ama gereksiz yerde cesaret, liderlik yapacağım diye cengaverlik... Benimle ilgili öz eleştiri yapılacaksa; iyi özelliklerimi doğru yerde kullanamıyorum. O yüzden de kötü gözüküyor" diye konuşmuştu.

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