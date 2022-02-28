HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğlu Hamza Arda ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Doğan, oğluyla birlikte hafta sonunun tadın çıkardı. Hamza Arda ile doyasıya eğlenen Aslıhan Doğan Turan, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sosyetik güzel, "Hamza bir an olsun yerinde durmadığı için üstümüz pislendi. Enerjimizi attık, şimdi evimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.