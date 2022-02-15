Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.Doğan, çocuk ürünlerinin satıldığı bir dükkandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Aslıhan Doğan Turan, "Bugün çocuklar için alışverişe çıktım. Onlara küçük hediyeler alıp, eve gideceğim hemen." dedi.

YouTube'da her hafta konuklarını ağırlayan Turan, ayrıca, "Bu işi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.