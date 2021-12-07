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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 36 yaşına bastı

Aslıhan Doğan Turan 36 oldu!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün 36 yaşına girdi. Evlerinde parti düzenleyen çift, aralarında Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinin bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendi

07.12.2021 - 14:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. 2019'da nikah masasına oturan çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci çocukları Asil Aslan ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

  • ASLIHAN 36 OLDU

    Mutlu evlilikleri süren çiftten Doğan, önceki gün 36 yaşına bastı. Çift, villalarında parti düzenledi. Kutlamada ikiliyi aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

  • SİYAH PARTİ!

    Partide davetliler siyah renkli kıyafetler giymeyi tercih ederken Aslıhan Doğan Turan'ın da gri detaylı mini bir elbise giydiği görüldü.

  • Geceye eşi Selin İmer ile katılan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi. Turan çifti, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etmeyi ihmal etmedi. Geceden renkli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

  • "İNSANLAR EN UFAK OLAYDA HEMEN BOŞANIYOR"

    Öte yandan futbolcu, daha önce eşinin YouTube kanalına konuk olmuştu. Turan ile sohbetini gerçekleştiren sosyetik güzel, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor." ifadelerini kullanmıştı.

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