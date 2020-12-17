Sizden ricam; lütfen 'Gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin. Eşim her gün spor yapan, yediğine, içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize! Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın.

Çocuğu olan aileler için, çok daha büyük bir sıkıntı. Biz eşimle hastanedeydik, annemin Covid olduğunu öğrendik. O da yatak döşek, karantinaya girdi. Ailenin diğer fertleri de Covid oldular, karantinaya girenler oldu. Tek yardımcımız kaldı çocukların başında. Onun test sonucu çıkana kadar hayatımın en zor günüydü, çünkü çocuklarınız ortada kalıyor.