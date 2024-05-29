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        Haberler Magazin Aslı Sümen: Cannes'i Mersin'e benzettim - Magazin haberleri

        Aslı Sümen: Cannes'i Mersin'e benzettim

        Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden ünlüler arasında yer alan oyuncu Aslı Sümen, "Çok güzel ortamdı. Mersin'e çok benzettim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:28
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        "Cannes'i Mersin'e benzettim"
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        Türk oyuncular, bu yıl Cannes'a akın etti. Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı. Aslı Sümen de Türk oyuncular arasında yer almıştı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Aslı Sümen, "Çok güzel ortamdı. Dünyaca ünlü starlar vardı. Mersin'e çok benzettim" dedi.

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        #Aslı Sümen

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