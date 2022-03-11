Bloomberg HT'de hafta içi her akşam 20.00'de yayınlanan, BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nın dün akşam yayınlanan bölümünde, Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşti.

Sürdürülebilir modanın konu edildiği programda Aslı Şafak, programı üç boyutlu avatarı ile sundu.

Program "Televizyonculukta bir devir değişiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.