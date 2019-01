Aslı Omağ: İnsanoğlunun her zaman gülmeye ihiyacı var - Magazin haberleri

- Oyunculuğa nasıl başladınız?

Oyunculuğa ilk 1978’de İngiltere’de “Çikolata Fabrikası” adlı oyunla başladım. Ardından 1985 yılında Türkiye’ye geldiğimde "Figaro'nun Düğünü" adlı oyunla sahneye adım attım. Aynı sene Şehir Tiyatroları’nda "Keşanlı Ali Destanı" adlı müzikal oyunda ses teknisyeni olarak görev aldım. 1988 yılında "Kuşlar" adlı müzikal oyunda Funda Postacı'nın rahatsızlanmasıyla iki saat içinde tüm oyuna hazırlanıp sahneye çıktım. Böylece profesyonel oyunculuğa adım atmış oldum. Ardından da birçok oyunda hem oyunculuk yaptım hem de ses teknisyeni, yönetmen yardımcılığı gibi roller üstlendim.

- Oyunculuk sizin için neyi ifade ediyor?

Her şeyden önce unutmamak lazım ki insanoğlunun gülmeye her zaman ihtiyacı var. Kendini bir şekilde rahatlatması gerek. Yaşam o kadar zor oyunlarla dolu ki, yaşanan stresli ya da üzüntülü bir günün ardından biz oyuncuların görevi; her hafta evlerine konuk olduğumuz seyircilerimizi 90 dakikalığına gerçeklerden uzaklaştırıp yüzlerinde bir minik tebessüm olmasını sağlamak. İşte bendeki keyifli duyguda bu. Eğer bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana ve bize...

- Oyunculuk dışında aynı zamanda sanatçı kişiliğiniz ile de ön plandasınız bunu nasıl başarıyorsunuz?

Öncelikle bu yola çıkan tümümüz yani biz oyuncuların iyi birer aktör ya da aktris, dansçı ya da dansör, enstrümanist olmamız gerekli. Çünkü sahnede bu meziyetler önemli ve gerekli. Bedenim bir enstrüman. Bu enstrümanımı en iyi şekilde oynatabilmem gerekli. Her türlü rolü oynayabilmeliyim. Bir bakmışsınız öyle bir ol gelir ki, bir gün hepsini bir arada yapmanı gerekir. Yani hem şarkı söylemeli, hem oynamalı hem de enstrüman çalmalı... İşte o zaman o çok istediğiniz rolü oynayamazsınız. Bu da üzücü bir durum olur öyle değil mi?





- Küçükken hayaliniz neydi? Oyuncu ya da sanatçı olmayı hedefliyor muydunuz?

Londra’da yaşadığım dönemlere denk geliyor benim hayallerim. Oradaki eğitim sisteminde ilkokul yıllarında büyüyünce ne olmak istediğinize eğitmenlerinizle konuşarak ve birçok dalı deneyerek rahatça karar verebiliyorsunuz. Eğitmenler asla zorlamadan ve sıkmadan ebeveynlerle birlikte bir çocuğun kariyerini nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirliyor. Ben de okulun korosunda ve tiyatro kolundaydım. Ayrıca kilise korosunda söylüyordum. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren sahne çalışmalarım başladı diyebilirim. Hayalim miydi? Aslında şimdi bakıyorum, evet hayalimdi. Çok da keyif alıyorum doğrusu.

- Hedefleriniz neler? Geleceğe dair nasıl bakıyorsunuz?

Hedeflerim ve hayallerim o kadar çok ki, buraya yazsam sığmaz. Bizler oyunculuk gereği duygularımızı uç noktalarda yaşadığımız için zaman zaman hezeyanlara uğrayabiliriz. Birkaç farklı kişiliği içinde yaşayabiliriz. Bu yüzden hırslarımız olabilir ama hırslar hep daha iyisini yapabilmek adına. Aslında yabancı bir filmde oynamak isterim. İngilizce, Almanca, İtalyanca belki de Fransızca konuşabileceğim bir film neden olmasın? İstedikten sonra her şey yapılır. Ders alınır, ezberlenir, yapılır... Buna bire bir yaşadığım en güzel bir anekdot ile anlatayım. Zuhal Olcay ile 1989 yılında Evita Müzikali'nde oynarken kendisine bir festival filmi teklif edildi ancak tek bir şart vardı; tüm filmi baştan sonra Almanca oynayacaktı. Tek kelime Almanca bilmemesine rağmen o sinema filminde oynadı ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Ben neden yapmayayım ki?

- Sınırlarınız ya da 'yapmam' dediğiniz bir şey var mı?

Asla. Öyle olsa bu mesleği seçmezdim. Yerinde ve dozunda olan her şeyi sonuna kadar yaparım. Yapmalıyım çünkü ben bir oyuncuyum.

- En unutmadığınız anınız?

Şöyle yanıtlamayı tercih ederim; uzun yıllar ekrandan ya da sahneden hayranlıkla seyrettiğim ustalarım ve arkadaşlarım ile aynı sahneyi ya da diziyi paylaşmak, bire bir, göz göze oynamak, şarkı söylemek, aynı masada sohbet edebilmek ve her gün yeni bir ders öğrenmek. Tüm yaşam tecrübemde unutmayacağım en kıymetli an ve anılarım...

- Sizi siz yapan en büyük özellikleriniz nelerdir?

Bunu sanırım arkadaşlarımın yanıtlaması daha doğru ama dediklerine göre sette çalışırken çok fazla detaycıymışım. Evet, her şeyi takip ediyorum, en ufak bir şeyin yeri değişse fark ediyorum. Çok dakiğimdir. Söylenen saatten mutlaka en geç 15 dakika önce gelirim. Mesleki deformasyon... Opera eğitiminde çok katı disiplin vardır. Örneğin saat sabah 9'da prova yapılacaksa en geç sabah saat 6'da kalkmanız, hazırlanıp hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra sesinizi açmanız ve prova salonunda en geç 8.45'te hazır olmanı lazım. Gerçi tüm sahne sanatlarında bu disiplin vardır.

- Hayatta sizi küstürecek olay var mı?

Şu an için yok.





- Kin tutar mısınız?

Hayır.

- Hangi takımlısınız?



Tabii ki Galatasaray! Ailemizin çoğu Galatasaray Spor Kulübü'nde aktif görevler almıştı. Hatta bunlara en güzel örneği futboldan vereyim. Bülent Hoca ve Reha Eken kardeşler, benim dayılarım. Yıllarca bu renklere gururla hizmet ettiler ve ben de yüzme ve kürek branşlarında aktif olarak uzun yıllar hizmet ettim.

- Kilo ile ilgili size engel olan bir olay yaşadınız mı?

Bana engel olan bir olay yaşamadım şimdiye kadar. Kilomu sorun haline getirmiyorum çünkü benim kilom bir hastalık değil, aktif sporu bırakmamdan kaynaklı. Bir dönem günde sekiz saat aktif spor yaptım, bıraktıktan sonra kilo aldım. Şimdi de spor yapmaya devam ediyorum ancak günde sekiz saate kadar çıkamadığım için kolay kolay kilo veremiyorum. Şu an oynadığım dizideki karakterim gereği biraz kilolu olmam lazım. O nedenle kilomu sabit tutmaya çalışıyorum. Bir sonraki masalımda zayıflamam gerekirse tabii ki zayıflarım.

- Dram ağırlıklı, çok daha sert konulu dizilerin izlenilirliğinin oldukça yüksek olduğu bir ülkede komedi dizisi içerisinde olmak nasıl bir duygu?

Her şeyden önce unutmamak lazım ki; insanoğlunun gülmeye her zaman ihtiyacı vardır. Kendi ülkemizde bizim gülmeye çok ihtiyacımız var. Yaşam o kadar zor oyunlarla dolu ki... Yaşana stresli ya da üzüntülü bir günün ardından biz oyuncuların görevi; her hafta evlerine konuk olduğumuz seyircilerimizi 120 dakikalığına gerçeklerden uzaklaştırıp, yüzlerinde minik bir tebessüm olmasını sağlamak. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize...