Aslı Omağ'ın zor anları

Oyuncu Aslı Omağ, başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Rol gereği Muğla'nın Azma nehrindeki boğulma sahneleri çekilirken, Omağ'ın gerçekten tehlikede olduğunu zanneden yabancı bir turist, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

Turistin, çekimin ortasına dalması tüm ekibi şaşırttı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Aslı Omağ, kendisini kurtarmaya çalışan kişiyle fotoğraf çektirdi.