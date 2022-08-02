'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

Altınların havada uçuştuğu, gelinlerin kıyasıya yarıştığı ekranların efsane programı Gelin Evi şarkıların, türkülerin, halayların ve kahkahaların eksilmediği birbirinden eğlenceli yeni bölümleriyle başlıyor. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor.

İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’ yeni sezonuyla Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de!