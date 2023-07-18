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        Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin yeni sezonunda büyük ödül tam "50 bin TL"

        Show TV'nin tam 7 sezondur devam eden fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonunda yine çok iddialı. Yakında izleyiciyle buluşacak olan Gelin Evi bu sezon büyük ödülünü tam 50 bin Lira olarak açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 20:50
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        Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin yeni sezonunda büyük ödül...
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        Show TV'nin tam 7 sezondur devam eden fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonunda yine çok iddialı. Yakında izleyiciyle buluşacak olan Gelin Evi bu sezon büyük ödülünü tam 50 bin Lira olarak açıkladı.

        Birbirinden hamarat ve iddialı gelinlerin kıyasıya yarıştığı, çekişmenin ve kahkahanın eksik olmadığı, ekranların en renkli ve eğlenceli yarışma programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' kısa bir sezon arasının ardından seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her gün birbirlerinin evlerine konuk olan gelinler sunumları, misafirperverlikleri ve ev dekorasyonları ile her hafta tam 50 bin Lira kazanma şansı yakalıyor.

        Yeni sezon için başvurunuzu hemen yapın, 50 bin TL'lik en büyük ödülün sahibi siz olun!

        'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!

        Gelin Evi yarışmacısı olmak için

        Başvuru adresi:

        https://www.jokeryapim.com/basvuru-formu/

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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