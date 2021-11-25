Aslı'nın yeni otomobili!

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Meksika tatilinden dönen oyuncu Aslı Enver, Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşup, hasret giderdiğini ifade eden Enver, gazetecilerin "Tatil nasıl geçti?" sorusuna, "Vallahi çok güzeldi." yanıtını verdi.

"İÇİME SİNEN BİR ŞEY GELMEDİ"

Gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen 37 yaşındaki oyuncu, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum. Güzel bir şeyler gelirse tabii ki yapacağım." dedi. Aslı Enver, daha sonra "Tam içime sinen bir şey gelmedi' diyeyim. Gelirse inşallah olacak." şeklinde konuştu.

Uzun süredir kullandığı otomobilini değiştiren Enver, çıkışta yeni aldığı 1 milyon 900 bin TL değerindeki elektrikli aracına bindi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Hayırlı olsun." sözlerine, "Çok teşekkür ederim." sözleriyle yanıt verdi.