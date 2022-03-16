Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin özel gösterimi dün akşam Etiler'deki bir sinema salonunda gerçekleşti.



Çıkışta basın mensuplarıyla bir araya gelen Enver, "Çok güzeldi, keyifliydi. Biz zaten filmi altı ay önceye yakın bitirmiştik. Yarısından çoğunu unutmuşum 'Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik değil mi?' diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride." dedi.