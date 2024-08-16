Aslı Enver, kızının ilk adımlarını paylaştı
Geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına alan oyuncu Aslı Enver, şimdi kızının ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı
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Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Çift, 1 yıl sonra kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Sosyal medya hesabından sıksık kızıyla ilgili paylaşımlar yapan Aslı Enver, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında kızı Elay'ın ilk adımlarını içeren fotoğrafları ve videoları takipçileriyle paylaştı.
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Enver, o paylaşıma; "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Cocuk - Duygusal olarak dengesiz, minicik bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri." ifadelerini kullandı.
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Fotoğraflar: Instagram
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