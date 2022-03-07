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Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın aşkı belgelendi!

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan'ın birlikteliği belgelendi. Alaçatı'da tatil yapan ikili, bir mekanda yemek yerken görüldü

07.03.2022 - 11:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Önder Öztarhan ile ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Aslı Enver, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Alaçatı'da aldı. 

  • Şimdiye kadar birlikteliği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, Öztarhan ile ilk kez görüldü.

  • Bir mekanda yemek yiyen Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ı, hayranları ele verdi. Çiftin bu fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

  • "ÇOK MUTLUYUZ"

    Aslı Enver ile geçtiğimiz yıl aralık ayında birliktelik yaşamaya başlayan Önder Öztarhan, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti.

    Ünlü oyuncu, ilişkisinin doğrulanmasının ardından ilişkisini sosyal medyaya taşımıştı. 37 yaşındaki Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başlamıştı.

  • "HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

    Öte yandan Önder Öztarhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.

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