Aslı Enver: Despot bir anne değilim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Enver ile Alişan'ın eşi Buse Varol, Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aslı Enver, gazetecilere; "Bu yakaya çok geçmiyorum, Anadolu yakası sakiniyim ben. O yüzden çok denk gelemiyoruz sizlerle de" dedi.

Aslı Enver

REKLAM advertisement1

"ELAY BİZİ ÇOK EĞLENDİRİYOR"

Ardından 2 yaşındaki kızı Elay ile ilgili konuşan ve annelik deneyimlerini anlatan Aslı Enver; "Artık karakteri falan da belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor ya... Bence benim çocukluğuma benziyor, Berkin'in de şimdiki haline benziyor. Anne olmak çok zor bir sorumluluk, çok mutlu bir dönemdeyim ama bu zorluğa alıştım ve hoşuma gitti. Çocuk dediğin herhalde biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim. Deneyimleyerek yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Aslı Enver - Berkin Gökbudak ve kızları Elay

"ONUNLA GEÇİRDİĞİM HER DAKİKA KIYMETLİ"

Kızı büyürken onunla vakit geçirmek istediğini ara ara da çalıştığını söyleyen Aslı Enver; "Geçen yaz biraz çalıştım, anneanne ve babaanne çok destek oldu sağ olsunlar. Büyüyor güzelce, aile olunca zor olmuyor. Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay'dan alıyor gibi ben o kafaya girdim. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, olmak üzere ama bir planım yok şu anlık" dedi.

Buse Varol da yeni proje teklifleri geldiğini dile ifade ederek; "Bana hep şehir dışı işler geldi. Çocukları bırakıp gitme şansım yok. Program da geldi ama istemiyorum" diye konuştu. Buse Varol "ALİŞAN YANDI" Eliz ve Burak adında iki çocuğu bulunan Buse Varol, kız çocuğuna bakmanın zorluğundan bahsetti. Varol; "Kız çocuğu vallahi çok zor. Burak'la arkadaş gibiyim ama Eliz, inanılmaz zor bir çocuk. Alişan yandı, benden şikâyet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor" ifadelerini kullandı. Buse Varol - Alişan çifti ve çocukları Eliz ile Burak