Aslı Enver'den Eda Ece'ye: Sen bugüne kadar neredeydin?

"NİCE GÜZEL YAŞLARA"

Aslı Enver, Eda Ece ile kızları Elay ve Mina ipek ile çektirdikleri bu fotoğrafı paylaşıp, meslektaşına şu sözlerle seslendi; "Sen bugüne kadar neredeydin ve arkadaşım? Nice güzel yaşlara."

Ece de arkadaşına kalp emojisiyle karşılık verdi.