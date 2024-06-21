Aslı Enver'den Eda Ece'ye: Sen bugüne kadar neredeydin?
Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'nin 34'üncü yaş gününü "Sen bugüne kadar neredeydin ve arkadaşım? Nice güzel yaşlara" sözleriyle kutladı
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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz aylarda da kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Eda Ece, 34'üncü yaşına girdi.
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Eda Ece'nin doğum günün kutlayanlardan biri de kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.
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"NİCE GÜZEL YAŞLARA"
Aslı Enver, Eda Ece ile kızları Elay ve Mina ipek ile çektirdikleri bu fotoğrafı paylaşıp, meslektaşına şu sözlerle seslendi; "Sen bugüne kadar neredeydin ve arkadaşım? Nice güzel yaşlara."
Ece de arkadaşına kalp emojisiyle karşılık verdi.
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