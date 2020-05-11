"BU SENE DE BÖYLE OLSUN"

Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu... Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim. Teşekkür ve bin şükür günümüze. Not: Bu kadar pastayı kim yiyecek?

Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.