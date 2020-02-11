"BU BANA ÇOK İYİ GELDİ"

Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyliğe yeniden inanmamı sağladı diyebilirim. Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var.