Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Köpeği ile bir mekan çıkışında görüntülenen Bekiroğlu, köpeğine "Haydi bakalım yapalım şovumuzu" dedi.

Köpeğinin tepki vermemesi üzerine ne yapacağını şaşıran oyuncu, "Tüh, rezil olduk şimdi" diye konuştu.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Bekiroğlu, yeni bir film çekiminin tamamladığını, sırada başka projelerinin olduğunu söyledi.