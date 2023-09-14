Aslı Bekiroğlu: Sinan, yapacak bir şey yok, gel yanıma

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sevgililer önceki gün Bebek'te köpeklerini gezdiririrken görüntülendi. Sinan Sicimoğlu görüntülendiklerini fark edince uzaklaşmaya çalıştı. Aslı Bekiroğlu ise, "Sinan, yapacak bir şey yok, onlar bizim dostlarımız. Gel yanıma" diyerek sevgilisini yanına çağırdı.