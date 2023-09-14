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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu: Sinan, yapacak bir şey yok, gel yanıma - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu: Sinan, yapacak bir şey yok, gel yanıma

        Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu, Bebek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:18
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          Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          Çift, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etmişti.

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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sevgililer önceki gün Bebek'te köpeklerini gezdiririrken görüntülendi. Sinan Sicimoğlu görüntülendiklerini fark edince uzaklaşmaya çalıştı. Aslı Bekiroğlu ise, "Sinan, yapacak bir şey yok, onlar bizim dostlarımız. Gel yanıma" diyerek sevgilisini yanına çağırdı.

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          Gazetecilere poz veren çift, çok mutlu olduklarını söyleyerek evlerinin yolunu tuttu.

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