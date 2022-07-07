Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yazı çalışarak geçireceğini söyleyen Aslı Bekiroğlu, "Şimdi iş zamanı... Aralarda kısa süreli tatil yaparız." şeklinde konuştu.