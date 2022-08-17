Yüzünde cam sebil patladı!

27 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, talihsiz bir kaza yaşadı. Bekiroğlu, yönetmen Mustafa Kotan'ın tuttuğu cam sebilden şerbet içmeye çalıştı.

Aslı Bekiroğlu'nun, o sırada musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzünde patladı. Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.

O anlarda çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.