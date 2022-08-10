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Aslı Bekiroğlu: Projeler hakkında konuşmak istemiyorum - Magazin haberleri

Aslı Bekiroğlu: Projeler hakkında konuşmak istemiyorum

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Aslı Bekiroğlu, yeni filmi hakkında kendisine yöneltilen soruları, "Projeler hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek, yanıtsız bıraktı

10.08.2022 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu (26), önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek Parkı'nda görüntülendi. Köpegini gezintiye çıkardığını ifade eden oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • "BEYAZ PERDEDE OLACAĞIM"

    Bekiroğlu, "Televizyona proje olur mu net değil ama 2-3 sinema filmi projesi var. Beyaz perdede olacağım bu sene." diye konuştu.

  • "KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Aslı Bekiroğlu, film hakkında kendisine yöneltilen sorulara ise, "Projeler hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

  • BARIŞ AKARSU'NUN KIZ ARKADAŞINI CANLANDIRACAKTI

    Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu, bir ödül törenine katılmıştı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuşmuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti.

  • ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ: NE DİYEYİM, BAŞI SAĞ OLSUN!

    Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu, gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. ne denir? Tövbe yarabbim." yanıtını vermişti.

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