"YÜRÜYÜŞ VE YEMEK DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORUM"



Aslı Bekiroğlu, gazetecilerin "Yeni bir proje var mı?" sorusuna "Yürüyüş, kahve, içmek ve yemek yemek başka bir şey yapmıyorum." yanıtını verdi.