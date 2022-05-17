"Gazeteciler çeksin!"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

Fotoğraflarını çekmesi için telefonunu garsona uzatıp, poz veren Bekiroğlu, ardından basın mensuplarının kendilerini görüntülediklerini fark etti.

Ünlü oyuncu, daha sonra garsona dönerek, "Dur, sen çekme. Gazetecilere poz verelim, onlar çeksin." ifadelerini kullandı.