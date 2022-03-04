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Aslı Bekiroğlu: Ben değil, onlar terk etti!

Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yeni aşkı Biran Damla Yılmaz'ı görünce mekanı terk ettiği söylentileriyle ilgili açıklama yaptı. Konuyla alakalı konuşan oyuncu, "Mekanı beni görünce onlar terk etti, mutluluklar dilerim" dedi. Bekiroğlu, ayrıca hayatında kimse olmadığını da vurguladı

04.03.2022 - 07:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Arif Pişkin, Ahmet Kayakesen ve Ali Seçkiner Alıcı'nın yer aldığı 'Bergen' filminin galası gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan isimler arasında Aslı Bekiroğlu da vardı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ve filmi çok merak ettiğini dile getiren Bekiroğlu, "Böyle acılı kadın rollerinde yer almak isterdim." dedi.

  • "AŞK HABERLERİ ASILSIZ"

    Muhabirler Aslı Bekiroğlu'na, "Geçtiğimiz hafta Kubilay Aka ile görüldünüz. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

    Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Orada arkadaş çevrem ile beraberdik, zaten videoyu da Doğu Demirkol çekti. El ele değil, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız." ifadelerini kullandı.

  • "BEN DEĞİL, ONLAR TERK ETTİ"

    Bekiroğlu'na, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yeni aşkı Biran Damla Yılmaz'ı görünce mekanı terk ettiği iddiaları da soruldu.

    Aslı Bekiroğlu, "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yaptı.

  • NELER OLMUŞTU?

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve müzisyen Çağrı Telkıvıran, 1 yıl süren ilişkileri biter bitmez birbirini silmişti.

  • Ardından Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda final yapan "Maske Kimsin Sen" programında birlikte yarıştığı Kubilay Aka ile birlikte görüntülenmişti.

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