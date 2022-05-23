"BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNÜ OYNAYACAĞIM"

Yeni filmi için kilo verdiğini söyleyen Aslı Bekiroğlu, "Haziran ayında Barış Akarsu'nun hayatını anlatan bir filme başlıyorum. Kısa bir tatil sonra filme başlayacağız. Tabii ki önemli bir sanatçıydı, onun hayatını anlatan bir filmde oynamak çok heyecan verici ve anlamlı... Ben de onun sevgilisi rolünde oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Köpeğinden bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncu, "Onu çok seviyorum, yanımdan ayırmıyorum. Hatta sete de götürmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.