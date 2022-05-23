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Aslı Bekiroğlu: Barış Akarsu'nun sevgilisi rolünü oynayacağım

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aslı Bekiroğlu, 2007'de hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu'nun yaşamını konu alan filmde yer alacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Filmde Akarsu'nun sevgilisi rolünde oynayacağım" dedi

23.05.2022 - 08:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, köpeği ile muhabirlere poz verdi.

  • "BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNÜ OYNAYACAĞIM"

    Yeni filmi için kilo verdiğini söyleyen Aslı Bekiroğlu, "Haziran ayında Barış Akarsu'nun hayatını anlatan bir filme başlıyorum. Kısa bir tatil sonra filme başlayacağız. Tabii ki önemli bir sanatçıydı, onun hayatını anlatan bir filmde oynamak çok heyecan verici ve anlamlı... Ben de onun sevgilisi rolünde oynayacağım." ifadelerini kullandı.

    Köpeğinden bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncu, "Onu çok seviyorum, yanımdan ayırmıyorum. Hatta sete de götürmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • Oyuncu Merve Sevi de 2006-2007 yılları arasında yayınlanan "Yalancı Yarim" adlı dizide Barış Akarsu'nun sevgilisi rolünü canlandırmıştı. 

  • HAYATI FİLM OLUYOR

    Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başlamıştı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşınmıştı.

    Son olarak 14 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun yaşamının da beyazperdeye aktarılmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Haberi CJ ENM Türkiye COO'su Ferhat Aslan, açıklamıştı.

  • İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

    Ayrıca Akarsu'ya hayat verecek isim hakkında da sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

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