Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu ambulans içinde bir gün bekledi - Magazin haberleri

Aslı Bekiroğlu ambulans içinde bir gün bekledi

Başrollerini Aslı Bekiroğlu, Hakan Meriçliler, Gürgen Öz ve Burçin Abdullah paylaştığu ‘Sıkı Dostlar’ filminin çekimleri Şile’de başladı. Film çekimleri ensasında rahatsız olan Aslı Bekiroğlu'nun ambulans içinde bir gün beklediği öğrenildi

Giriş: 17.12.2022 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Aslı Bekiroğlu ambulans içinde bir gün bekledi - Magazin haberleri

Yönetmen koltuğuna Jale Atabey’in oturduğu ‘Sıkı Dostlar’ filminin senaryosunu Şeyda Delibasi yazıyor. Bir psikiyatrın hastasının, kendisini karavan yolculuğuna ikna etmesi ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı filmin ekibi çekimlerin devam ettiği Şile’de gazetecilerin soruların yanıtladı.

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirten oyuncular, "Çok eğleniyoruz, gayet güzel, nazar değmesin. Kahkahası çok bol set" ifadelerini kullandılar.

Hakan Meriçliler "Sette başınıza gelen enteresan bir olay oldu mu?" sorusu karşısında Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı büyük sağlık probleminden bahsetti.

"İÇİMİZ PARÇALANDI"

Meriçliler, “Aslında bu filmde enteresan şeyler olduğunu soruyorsunuz. Biz yola beraber çıkarken ve film başlamak üzereyken Aslı belinden su aldırdığı için ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Burada ambulansta bir gün yattı. Ambulansta öyle duruyordu içimiz parçalandı. Ondan sonra Aslı’yla yola devam edilemeyeceği gibi bir durum söz konusu olduğu için filme 1-2 gün ara verdik. Sonra 'yeni bir oyuncu değişikliği olmalı mı olmamalı mı?' derken asla ve asla vazgeçemeyeceğimiz için tekrar Aslı sahalara geri döndü. Öyle bir enteresan durum yaşadık dedi.


"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Aslı Bekiroğlu sağlık durumu ile ilgili soruya, "Şimdi çok şükür iyiyim" derken söze giren Gürgen Öz, "Uyuyordum uyandım bir baktım ki dönmüş… Filmin WhatsApp grubu var. Bir baktım ki sabah ‘Kral geri döndü’ diye mesaj atmış” ifadeleriyle seti kahkahalara boğdu.

Doğa severliği bilinen Gürgen Öz, "Setler bizim işimiz. Set nerde biz ordayız. Ben alışkanlıklarımı da buraya getirdim. Tai Chi yapıyorum sette sakinleşiyorum. Egzersiz yapıyorum" dedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık kalmadı!
Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık kalmadı!
Ayder Yaylası için yeni karar!
Ayder Yaylası için yeni karar!
Ergenler o hastalık için kendilerini suçluyor
Ergenler o hastalık için kendilerini suçluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.