Aslan savunmada yaralı
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşısında kritik 2 puan bıraktı. Rakip kaleyi şutlarıyla adeta döven sarı-kırmızılılar Berke Özer'i geçemedi.
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Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’u konuk etti.
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Müsabakanın başında 1-0 geriye düşen Cimbom devre sonunda eşitliği yakalarken ikinci yarının başında Sallai’nin golü sarı-kırmızılıları öne geçirdi.
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Maç boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda son vuruşlar bir türlü gelmezken Berke Özer de kurtarışlarıyla fark yarattı.
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Eyüpspor kalecisi bu sezonun kurtarış rekoruna imza atarken Galatasaray savunmadaki dalgınlıkla 2 puan bıraktı.
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Konuk ekibin rakip yarı sahaya kalabalık geldiği nadir anlardan birinde ceza sahasına atılan pasın devamı golle sonuçlandı.
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Okan Buruk’un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.
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Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.
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Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı.
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Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.
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