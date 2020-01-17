17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aslan Park'ta dünyaya gelen 3 Bengal kaplanı ile 4 Afrika aslan yavrusu, sömestrde ilk kez ziyaretçileriyle buluşacak.
AA'nın haberine göre parkta aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, leopar, vaşak ve puma olmak üzere 9 türde toplam 21 yetişkin büyük kedi bulunuyor.
Parkın ailesine 3,5 ay önce 3 Bengal kaplanı ile 4 Afrika aslan yavrusu katıldı. Kendilerine ayrılan bölümde yaşamlarını sürdüren 7 yavru sevimlilikleriyle dikkati çekiyor.
Doğduklarından itibaren iki ay anne sütü ile beslenen yavrular, şimdi ise uzman bakıcılar ve veterinerler tarafından et ve sütle besleniyor.
Ortalama ağırlıkları 7-8 kiloya ulaşan yavrular günde birer kilogram et, ikişer litre süt tüketiyor.
Viaport Kurumsal İletişim Sorumlusu Emin Genç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 ay önce dünyaya gelen 7 yavrunun Aslan Park'ta yarın ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.
Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu, veterinerler tarafından rutin kontrollerinin gerçekleştirildiğini anlatan Genç, "Yavrular, süt ve etle besleniyorlar. Ağırlıkları gayet iyi. Dünya aslan popülasyonuna verdiğimiz katkı dolayısıyla mutluyuz. Çünkü Aslan Park açılalı bir yılı az bir süre geçti. Ona rağmen 12 yavru elde ettik. Buradaki hayvanların hepsi dünyada nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar. O yüzden bu sayıyı çok önemsiyoruz ve sayının gittikçe artmasını arzuluyoruz" diye konuştu.
Yarın sömestr tatilinin başlayacağını dile getiren Genç, "Çocuklar şimdiden aslanları görmek için gelmeye başladı. Çocuklar burada, bu hayvan türlerini tanıyor, öğreniyor hem de yakın ilişki kurma şansını elde edebiliyorlar. Çocuklar için gayet eğlenceli bir yer" ifadelerini kullandı.
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