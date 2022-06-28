Bölgedeki su altı canlılığının çok zengin olduğunu anlatan Tunca, şöyle konuştu:

"Şehir dışından çok sayıda misafirimiz var. Okulların kapanmasıyla hareketlilik yaşanıyor. 'Hocam bize ne göstereceksiniz?' diye soruyorlar. Nihayetinde resif var, bacamız var, mağaralarımız var, iki tane batığımız var. Su altı canlılığı da çok fazla. Diyebilirim ki Türkiye'nin ilk 5 dalış destinasyonu arasında Seferihisar var. Çoğu yerde dalış yaptım. Bu kadar canlı popülasyonunun olduğu nadir yerlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Denize her girdiğimizde baraküda sürüleri, sinarit, orfoz, lahoz, müren, ahtapot görmek mümkün."