İçerisinde barındırdığı birçok mineral ve vitaminlerle hem sağlık açısından oldukça faydalı olan hem de lezzeti tartışılmaz olan tavuk köftesi tarifini sizler için derledik. Ramazan’da iftar sofralarınızda farklılık yaratmak isterseniz, hem yapımı kolay hem de lezzeti dillere destan tavuk köftesini deneyebilirsiniz. İşte yapımı…