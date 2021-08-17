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Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşkın Tarif 9. bölüm

Aşkın Tarifi 9. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümleri ile Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşkın Tarifi 9. son bölüm özeti...

17.08.2021 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşkın Tarif 9. bölüm

Aşkın Tarifi 16 Ağustos Pazartesi yayınlanan 10. Bölümde Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor! İşte Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı

AŞKIN TARİFİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞKIN TARİFİ 9. SON BÖLÜMÜ

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.

Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

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